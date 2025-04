Ейдан знову повернеться, а будинок Керрі заполонять щури: вийшов новий трейлер серіалу "І просто так ..."

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

Трейлер третього сезону серіалу «І просто так …» (And Just Like That) — продовження «Сексу і міста» — нарешті вийшов. Компанія Max, яка займається зніманням та просуванням цього проєкту, анонсувала також, що трансляція серіалу стартує 29 травня.

З трейлера зрозуміло, що в новому сезоні ми знову побачимо Керрі, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі. Жінки, як і раніше, збираються разом на обіди, обговорюють чоловіків, нагальні проблеми, а також носять гарний одяг. Головна героїня серіалу Керрі Бредшоу регулярно з’являється у гарних туфлях та носить їх навіть удома.

Також у другому сезоні нам показували, що Керрі офіційно переїхала до таунхаусу, а її стосунки з Ейданом Шоу були трохи невизначеними. Однак судячи з нового трейлера Джон Корбетт не залишив цей проєкт, оскільки його герой знову повернеться до Керрі і цього разу його персонажу дісталося більше екранного часу.

Реклама

Ми також побачимо, як Міранда розпочинає нову роботу і, можливо, нові стосунки, тоді як Шарлотта балансує між своєю кар’єрою у художній галереї та вихованням дітей.

О, а ще там буде багато щурів, які чомусь з’являться у новій квартирі Керрі.