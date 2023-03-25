F*ck you Putin: Анна Добриднєва прийшла на прем'єру фільму у светрі з посланням для російського диктатора

Артистка за допомогою одягу висловила своє ставлення до кремлівського фюрера.

Анна Добриднєва відвідала прем'єрний показ фантастичного екшну "Підземелля і дракони: честь злодіїв", який відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві.

Анна Добриднєва

Артистка з'явилася на заході у стильному образі. На ній був трикотажний синій светр оверсайз із промовистим жовтим написом: F*ck you Putin.

Анна Добриднєва

Свій лук Анна доповнила темними джинсами, шкіряним взуттям на грубій підошві і жовтою сумочкою.

Анна Добриднєва та Ібазер Сулейманов

Нагадаємо, такий самий светр у своєму гардеробі має також телеведуча "1+1" Соломія Вітвіцька.

А модель Аліна Байкова у схожому светрі, тільки жовтого кольору, відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Про фільм

У центрі сюжету - чарівний злодій, який разом із умілими авантюристами планує здійснити пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть через появу на їхньому шляху перешкоди. На глядачів чекає фантастичний світ із захопливими пригодами.

В український прокат стрічка "Підземелля і дракони: честь злодіїв" вийде 30 березня. Допрем'єрні покази фільму вже тривають у кінотеатрах України.

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