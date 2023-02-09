F*ck you Putin: супермодель Аліна Байкова з'явилася у сукні з промовистим слоганом

Вбранням дівчина показала без слів, що вона думає про російського диктатора.
Українська супермодель Аліна Байкова відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди у Нью-Йорку, яка відбулася у студії Pier59.
Зірка з'явилася на червоній доріжці у трикотажній оверсайз сукні-светрі жовтого кольору від українського бренду Vip Luxury Edition.
На сукні Аліни був напис F*ck you Putin, написаний синіми літерами. Образ модель доповнила туфлями-човниками з жовтим мисом, синіми задниками та прозорими вставками, а також білим клатчем з різнокольоровими зірками.
Волосся українка зібрала у хвіст, на обличчі зробила гарний макіяж у коричневій гамі та завершила лук білим манікюром та улюбленими діамантовими сережками-пусетами.
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