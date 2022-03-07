"F**k off and go home": коміки Нік Офферман та Меган Маллаллі під час світської церемонії послали Путіна

Подружжя під час церемонії Film Independent Spirit Awards послали Путіна у відомому напрямку та розповіли публіці про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Під час рекламної паузи на церемонії в Санта-Моніці Нік Офферман і Меган Маллаллі розповіли публіці про російське вторгнення, що триває в Україні.

"Ми надсилаємо наші найкращі побажання тим, хто постраждав від війни в Україні та всіх несправедливих конфліктів у всьому світі", — сказав Маллаллі. "Я думаю, що ми говоримо від імені всіх тут присутніх, коли говоримо, що сподіваємося на швидке та мирне рішення. Точніше, F**k off та йди додому, Путін", — пише wegotthiscovered.com.

Нік Офферман та Меган Маллаллі / Getty Images

"Великі організації збирають гроші для України. Будь ласка, дайте все, що можете, жертвам цього безглуздого акту агресії", — сказало подружжя.

Заклик Оффермана та Маллаллі до солідарності з Україною значною мірою поділяють як окремі голлівудські зірки, так і гігантські корпорації. Незадовго до церемонії Netflix оголосив, що повністю призупинить своє обслуговування в Росії та на невизначений термін відкладе заплановане виробництво фільмів російського походження Netflix на знак протесту проти вторгнення.

Крім того, такі студії, як Disney, Sony та Warner Bros, призупинили всі заплановані прем'єри в Росії.

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