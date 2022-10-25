Фанати будуть у захваті: легендарна костюмерка Патріція Філд повернулася до "Сексу і міста"

Як ця зміна вплине на зовнішній вигляд героїні, поки що залишається загадкою, як і те, чи буде вона в проєкті весь час, чи повернулася тільки для роботи в цьому епізоді.

81-річний американська художниця з костюмів та стилістка Патриція Філд, яка працювала над усіма частинами серіалу "Секс і місто" та повнометражними фільмами, повернулася на знімальний майданчик улюбленого багатьма шоу, і тепер працюватиме над серіалом-продовженням "І просто так…" .

Саме завдяки цій жінці та її смаку, ми знаємо Керрі Бредшоу такою яскравою, екстравагантною та сексуальною героїнею.

Костюмерку сфотографували на знімальному майданчику в Нью-Йорку разом із Майклом Патріком Кінгом — одним із постійних авторів та режисерів проєкту.

Патріція Філд Майкл Патрік Кінг / Фото: Getty Images

Патриція була одягнена у яскраві штани з психоделічним принтом, зелені туфлі-броги, чорну футболку та тренч. Волосся зірки, як завжди, було пофарбоване в червоний відтінок, на шиї у неї висіла прикраса, а на голові був помаранчевий капелюх.

Патриція Філд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Філд відмовлялася повертатися до проєкту, оскільки працювала над "Емілі в Парижі", а замість себе рекомендувала колегу Моллі Роджерс, яка також колись працювала у команді Філд над образами Кері, Саманти, Шарлотти та Міранди. Чому вона повернулася і чи братиме участь у роботі над усіма епізодами чи ні – поки що невідомо. Також не зрозуміло, як тепер зміниться стиль героїні серіалу, але ймовірно чогось на зразок сумки-голуба ми більше (у всякому разі сподіваємось) не побачимо.

Також Патриція відома своєю близькою дружбою з колишньою зіркою "Сексу і міста" 66-річною Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, але залишила франшизу через ворожнечу із Сарою Джесікою Паркер. Останнім часом ходили чутки про можливе повернення Кетролл у серіал, але поки що ніхто з команди цю інформацію не підтвердив і не спростував.

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