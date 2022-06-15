Фанати шоковані: південнокорейський гурт BTS оголосив про розпад

Популярний у всьому світі південнокорейський кейпопгурт BTS оголосив про перерву у спільній творчості. Музиканти надалі мають намір зосередитись на сольних проєктах.

Артисти опублікували на Youtube годинне відео, присвячене дев'ятій річниці створення колективу, в якому розповіли про свої плани та зазначили, що, попри спільні досягнення, відчувають потребу в індивідуальному розвитку. Також вони зізналися, що в майбутньому планують знову возз'єднатися, щоб здивувати фанів "глибшою та зрілою творчістю", але не знають, коли це станеться, однак зазначили, що їхній графік сольних проєктів уже розписаний.

Шанувальники бойбенду шоковані таким розвитком подій, але самі артисти все ж сподіваються, що їхнє рішення зрозуміють і приймуть. Зазначимо, що фанбаза у BTS — одна з найбільших серед сучасних музикантів, і навіть має назву A.R.M.Y. — це абревіатура від Adorable Represetatives MC for Youth, що в перекладі означає "чарівний представник МС для молоді". Фанати гурту були дуже сильним ком'юніті: брали участь у всіх активностях улюблених артистів, підтримували їх, лайкали у соцмережах, голосували у різноманітних конкурсах та збирали повні зали стадіонів. Ясна річ, що також скуповували весь мерч та музику, неодноразово захищали артистів від нападок преси та дуже оригінально вітали, наприклад, збиранням грошей на благодійність.

BTS / Фото: Associated Press

Також із чуток, керівництво колективу планує сольну кар'єру не для всіх, нібито деякі учасники будуть задіяні просто в нових колективах, але чи так це, наразі точно невідомо.

BTS / Фото: Associated Press

Слід зазначити, що кейпо-гурт також неодноразово потрапляв до Книги рекордів Гіннесса, а їхній кліп на пісню Dynamite був визнаний музичним кліпом BTS, який найбільше переглядався за добу. Крім того, альбом гурту Map of the Soul: 7 став платівкою, що найбільше продається в Південній Кореї. Від моменту дебюту BTS продали понад 5 мільйонів своїх записів у всьому світі та завдяки фанатам двічі перемогли у категорії "Найкращий артист у соціальних мережах" на Billboard Music Awards 2017 та 2018 років.

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