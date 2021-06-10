Фанати спантеличені: Брітні Спірс станцювала у відвертому купальнику і чоботях

Співачка опублікувала нове відео в своєму Instagram, яким змусила своїх фоловерів знову хвилюватися за неї.
Брітні Спірс часто показує фото і відео, які викликають неоднозначну реакцію її фанатів.
Так, вона запостила серію знімків, на яких позувала в комбінезоні зі зміїним принтом. Кадри, схоже, були зроблені під час танців попзірки. Фоловерів взагалі сприйняли їх як таємні знаки, які посилає їм Спірс, і навіть як заклик про допомогу.
А в новому відео Брітні танцює в рожевому боді з відвертим вирізом на декольте і в білих чоботях, а потім одягає кожушок.
"Рожевий — новий чорний", — підписала відео співачка.
Фоловерів залишилися в подиві. "Брітні, з тобою все добре?", "Я хвилююся за неї", "Ти взагалі виходиш з дому?", "З нею щось сталося", — написали вони в коментарях під постом.
Нагадаємо, раніше Брітні Спірс вже записувала схоже відео, тільки тоді вона танцювала в жовтому купальнику і чорному кожушку.
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