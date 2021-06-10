Фанати спантеличені: Брітні Спірс станцювала у відвертому купальнику і чоботях

Співачка опублікувала нове відео в своєму Instagram, яким змусила своїх фоловерів знову хвилюватися за неї.

Брітні Спірс часто показує фото і відео, які викликають неоднозначну реакцію її фанатів.

Так, вона запостила серію знімків, на яких позувала в комбінезоні зі зміїним принтом. Кадри, схоже, були зроблені під час танців попзірки. Фоловерів взагалі сприйняли їх як таємні знаки, які посилає їм Спірс, і навіть як заклик про допомогу.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

А в новому відео Брітні танцює в рожевому боді з відвертим вирізом на декольте і в білих чоботях, а потім одягає кожушок.

"Рожевий — новий чорний", — підписала відео співачка.

Фоловерів залишилися в подиві. "Брітні, з тобою все добре?", "Я хвилююся за неї", "Ти взагалі виходиш з дому?", "З нею щось сталося", — написали вони в коментарях під постом.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс вже записувала схоже відео, тільки тоді вона танцювала в жовтому купальнику і чорному кожушку.

Читайте також: Брітні Спірс: головна поп-ікона 2000-х

Поппринцеса Брітні Спірс "тоді" і "зараз" (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання