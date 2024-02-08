Фарбування зайняло 11 годин: топмодель Сара Сампайо несподівано змінила імідж і стала білявкою

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – опублікувала у своєму Instagram фото, які шокували її шанувальників. Дівчина кардинально змінила свій імідж і з шатенки перетворилася на білявку.

У підписі до відео вона зазначила, що фарбування зайняло 11 годин, і подякувала своєму майстру за терпіння, сміливість та турботу.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сари Сампайо

"Не для людей зі слабкими нервами", — жартівливо додала Сара. Швидше за все, модель готується до якогось нового важливого проекту, оскільки зважилася на такі серйозні зміни. Як нам здається, блонд гарно поєднується з її блакитними очима.

Нагадаємо, топмодель Сара Сампайо сходила з подругами до сауни. Без фотосесії та безлічі селфі не обійшлося. Манекенниця без макіяжу і з пучком на голові позувала в чорному купальнику з білою окантовкою.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сари Сампайо

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