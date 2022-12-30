Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Фаворитка "Холостяка-12" у розстебнутих штанях і прозорому боді засвітила татуювання на інтимному місці

Фаворитка "Холостяка-12" у розстебнутих штанях і прозорому боді засвітила татуювання на інтимному місці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1378
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фаворитка "Холостяка-12" у розстебнутих штанях і прозорому боді засвітила татуювання на інтимному місці

Катерина Лозовицька/Instagram

Катя Лозовицька позувала перед камерою у сексуальному луку.

Учасниця і фаворитка 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – продемонструвала фоловерам в Instagram знімки свого спокусливого аутфіту.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Дівчина приміряла чорне боді із прозорою вставкою спереду, яка пікантно оголювала її груди і живіт. Верх вона скомбінувала із чорними шкіряними штанями на блискавці, які розстебнула і таким чином трішки засвітила татуювання на інтимному місці.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Свій образ вона доповнила акуратним укладанням і макіяжем "кошаче око".

Нагадаємо, на церемонії троянд минулого випуску Лозовицька з'явилася у червоній сукні з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1378
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація