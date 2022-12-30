Фаворитка "Холостяка-12" у розстебнутих штанях і прозорому боді засвітила татуювання на інтимному місці

Катя Лозовицька позувала перед камерою у сексуальному луку.

Учасниця і фаворитка 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – продемонструвала фоловерам в Instagram знімки свого спокусливого аутфіту.

Катерина Лозовицька/Instagram

Дівчина приміряла чорне боді із прозорою вставкою спереду, яка пікантно оголювала її груди і живіт. Верх вона скомбінувала із чорними шкіряними штанями на блискавці, які розстебнула і таким чином трішки засвітила татуювання на інтимному місці.

Катерина Лозовицька/Instagram

Свій образ вона доповнила акуратним укладанням і макіяжем "кошаче око".

Нагадаємо, на церемонії троянд минулого випуску Лозовицька з'явилася у червоній сукні з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.

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