Фаворитка "Холостяка-12" у розстебнутих штанях і прозорому боді засвітила татуювання на інтимному місці

Катя Лозовицька позувала перед камерою у сексуальному луку.
Учасниця і фаворитка 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – продемонструвала фоловерам в Instagram знімки свого спокусливого аутфіту.
Дівчина приміряла чорне боді із прозорою вставкою спереду, яка пікантно оголювала її груди і живіт. Верх вона скомбінувала із чорними шкіряними штанями на блискавці, які розстебнула і таким чином трішки засвітила татуювання на інтимному місці.
Свій образ вона доповнила акуратним укладанням і макіяжем "кошаче око".
Нагадаємо, на церемонії троянд минулого випуску Лозовицька з'явилася у червоній сукні з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.
Читайте також:
- Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії
- Учасниця "Холостяка-12" прийшла на прем'єру українського фільму у мініспідниці і в компанії відомого чоловіка
- Відверте зізнання: учасниця "Холостяка-12" показала, який мала вигляд до ринопластики і уколів краси
- "Звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт": учасниця "Холостяка-12" із обуренням відреагувала на свій виліт із шоу