Фаворитка шоу "Холостяк-12" в екстремально короткій сукні похизувалася пікантним декольте і стрункими ногами

Катя Лозовицька продемонструвала на церемонії троянд красивий образ, який їй дуже пасує.

В ефір вийшов десятий випуск романтичного шоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На черговій церемонії троянд учасниці знову сяяли у розкішних вбраннях.

Однією з найефектніших була фаворитка проєкту – фотомодель Катерина Лозовицька. Вона одягла екстремально коротку червону сукню і прозору корсетну сукню, до якої кріпився фатиновий бежевий шлейф, прикрашений пір'ям.

Катерина Лозовицька/Instagram

Вбрання мало пікантне декольте і відкриті плечі. А ще воно чудово підкреслило стрункі гарні ноги Каті. Взута вона була у бежеві туфлі-човники.

Катерина Лозовицька/Instagram

Аутфіт Лозовицька доповнила об'ємною зачіскою з кучерями і макіяжем з чорними стрілками і пишними віями. На вусі у неї була екстравагантна сережка.

Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту Олександра Погорєлова з'явилася на церемонії в асиметричній атласній сукні і бежевому корсеті з блискучими торочками.

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