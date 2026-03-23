Фергі з Black Eyed Peas привітала маму з 75-річчям і показала їхнє спільне фото

Колишня солістка гурту Black Eyed Peas — 50-річна Ферґі — опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона зазнімкована зі своєю мамою Терезою Джексон, якій 22 березня виповнилося 75 років, з чим донька її і привітала.

На фото співачка позує в чорній сукні з оголеними плечима і золотими ґудзиками, яку доповнюють чорний берет і слінгбеки. А її мама — в чорній довгій сукні, жакеті, розшитому паєтками, і з перлинними нитками на шиї.

«Привіт, матусю. 75 років, а легенда все ще блискуча. Коли я дивлюся тобі в очі, я бачу всі роки та спогади, які ми розділили разом. Я знаю, на які жертви ти йшла, щоб зробити моє життя і життя Дани (сестра Фергі — Прим. Ред.) кращим, і я хочу, щоб ти знала, що я бачу тебе по-справжньому й ціную тебе від щирого серця. Ти — вічна королева краси, яка опромінювала кожну кімнату своєю посмішкою та життєрадісною особистістю відтоді, як я себе пам’ятаю.

Сподіваюся, у свої 75 років ти почуваєшся коханою так само, як і багато інших, включно з твоїми прекрасними онуками. Мама буває тільки одна, і мені так пощастило, що ти моя. З днем народження, міс Террі», — написала Фергі під знімком.

Раніше, нагадаємо, акторка Ліндсей Логан привітала маму з 63-річчям і показала їхнє спільне фото.