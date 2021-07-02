Фешнвечірка у центрі Києва: Кучеренко у мінісукні, Фокіна у верблюжому костюмі

Фешнвечірка у центрі Києва: Кучеренко у мінісукні, Фокіна у верблюжому костюмі

Селебріті відвідали гучне паті, присвячене святкуванню 6-річчя fashion-платформи KAPSULA.

Вчора, 1 липня, столичні селебріті зібралися на святкуванні 6-річчя fashion-платформи для підтримки і розвитку нішевих українських брендів KAPSULA та відкритті шоуруму на Жилянській, 54.

Святкування розпочалося із meeting&fitting – гості знайомилися з українськими дизайнерами та їхніми капсульними колекціями, представленими на платформі. Кожен охочий зміг приміряти луки, які сподобалися.

Шоурум KAPSULA/Фото PR Batteries

Продовженням свята стала гучна вечірка під назвою "Без подібних". Івент відвідали інсайдери української fashion-індустрії: Ірина Данилевська, Поліна Логунова, Олександра Кучеренко, Маша Фокіна, Поліна Неня, Василіса Фролова, Яна Алтухова, Аліна Френдій, Ліка Співаковська, Тіна Сізонова, Юлія Єрмолаєва, Аліна Долініна, Марія Маслій, Ольга Конова, Катя Тейлор, Семен Горов , Яна Помазан, Костя Омеля та інші.

Аліна Френдій/Фото PR Batteries

Яна Алтухова/Фото PR Batteries

Поліна Неня і Наталія Гордієнко/Фото PR Batteries

Всі вони прийшли на захід у стильних аутфітах. Приміром, Ірина Данилевська продемонструвала образ у двобортному жакеті, білому топі і бежевій плісованій спідниці довжини міді.

Роман Мединський, Ірина Данилевська, Аліна Смоліна-Мединська/Фото PR Batteries

На Олександрі Кучеренко була синьо-зелена мінісукня із зеленим тканинним поясом, зав'язаним на талії.

Олександра Кучеренко/Фото PR Batteries

Поліна Логунова була одягнена у вільний синій костюм у піжамному стилі.

Поліна Логунова і Наталія Гордієнко/ Фото PR Batteries

А Маша Фокіна сяяла перед камерами у штанному костюмі верблюжого кольору та трикотажному кроптопі в тон.

Маша Фокіна/Фото PR Batteries

Цього вечора гості познайомилися з new wave дизайнерами-резидентами платформи і літніми колекціями їхніх брендів: TOTÈ, SAYYA, FORMA, Nesamovyto, L.A.B. by Ternovska, NONAMEBRAND, Dressed Undressed, Snaked, Grie та IRARO.

"KAPSULA — це платформа, створена об'єднувати, платформа для реалізації ідей і цінностей, платформа, яка допомагає відкривати нові таланти, креативні продукти і прогресивні ідеї. Ми ніколи не були про "продаж" трендів у чистому вигляді. Ми радше про антитренди. По суті ми є фільтром смаку, естетики, стилю і тим самим полегшуємо жінкам вибір. Наша місія — допомогти жінці виглядати так, як вона мріяла, щоб її зовнішній вигляд допомагав їй відчувати себе впевненіше та успішніше", - поділилася засновниця KAPSULA Наталія Гордієнко.

Наталія Гордієнко/Фото PR Batteries

Присутніх приємно здивували не лише колекції брендів, а й цікавий інтер'єр шоуруму у стилі Сицилії з кольоровим італійським склом та старовинними меблями з Нідерландів, авторкою якого є Вероніка Зубко.

Фото PR Batteries

Розважала гостей на fashion birthday party своїм авторським DJ-set DJ Олімпія Вайтмусташ.

Олімпія Вайтмусташ/Фото PR Batteries

До слова, KAPSULA — це українська мультибрендова платформа, де зібрані капсульні колекції лімітованих дизайнерських речей і представлені понад 100 локальних українських new wave брендів. Платформа об'єднує в собі онлайн-маркетплейс і шоурум у центрі Києва. Місія простору — відкривати і просувати унікальні речі нових нішевих українських дизайнерів і брендів, підтримувати нове покоління, яке формує майбутнє локальної української моди.

Вечірка fashion-платформи KAPSULA (32 фото)

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