Фінал вас здивує: в український прокат вийшов фільм "Буґонія" з голомозою Еммою Стоун у головній ролі

Емма Стоун

В український прокат вийшов фільм від режисера Йорґоса Лантімоса «Буґонія», у якому головну роль зіграла неймовірна Емма Стоун. Режисер називає цю роботу останньою перед своєю творчою паузою.

Кадри з фільму «Буґонія»

Кадри з фільму «Буґонія»

Стрічка є англомовним римейком культового південнокорейського фільму «Врятуйте зелену планету!» режисера Чан Джун Хвана 2003 року.

Це глибока, подекуди сатирична історія, сповнена фірмового лантімосівського абсурду, чорного гумору і роздумів про людську одержимість пошуком сенсу.

Двоє дивакуватих чоловіків-кузенів, які одержимі теоріями змови, викрадають генеральну директорку великої корпорації. Вони переконані, що вона — інопланетянка, яка прибула з іншої планети і має на меті знищити Землю разом зі всіма людьми. Жінка не розуміє, що від неї хочуть. Вона намагаєься з ними поладнати, використовуючи свої навички бізнес-перемовин та психологічну освіту.

Кадри з фільму «Буґонія»

Для знімання у стрічці Еммі довелося поекспериментувати зі своє зовнішністю — їй поголили голову.

Кадри з фільму «Буґонія»

У фільмі також зіграли Джессі Племонс, Єйдан Дельбіс та Алісія Сильверстоун.

Кадри з фільму «Буґонія»

Кадри з фільму «Буґонія»

Нагадаємо, Емма Стоун на прем’єрі фільму «Буґонія» у межах Венеційського кінофестивалю з’явилася у білій сукні максі, розшитій срібним бісером, від бренду Louis Vuitton.