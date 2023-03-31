Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фіналістка "Голосу країни-12" презентувала дебютну пісню про переживання українців під час війни

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фіналістка "Голосу країни-12" презентувала дебютну пісню про переживання українців під час війни

Марта Липчей

Марта Липчей також представила емоційний трихвилинний кліп на сингл.

Фіналістка "Голосу країни-12" Марта Липчей презентувала свою дебютну пісню "Там де ти". Вона лягла в основу мініфільму про почуття українців після початку повномасштабної війни.

Ця історія стосується майже кожну п'яту українську родину. Вона про розлуку, страждання і випробування.

"Для мене, як для артистки, є важливою місією співати про те, що сьогодні переживає кожен українець, бути голосом свого народу. Я присвячую цю пісню нашим військовим, які боронять нас у війні за нашу незалежність і свободу! Ми дякуємо вам і чекаємо на вас", - сказала Марта.

Марта Липчей / ©
Марта Липчей

Ідея і сюжет кліпу належать тренеру "Голосу країни-12" і меценату Андрію Мацолі. У березні цьогоріч Липчей підписала контракт з його продюсерською компанією "Мюзік бразерз".

"Коли ми пропрацьовували ідеї, то зрозуміли, що ця ситуація - розлука родин,  є найпоширенішою і найболючішою серед українців. І ми кінематографічно показали те, що пережила українська родина за минулий рік", - поділилася співачка.

Марта Липчей / ©
Марта Липчей

Трихвилинна відеоробота Марти насичена болем, переживання, радістю, надією, вірою і любов'ю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація