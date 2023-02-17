Фіналістка "Холостяка-12" продемонструвала романтичний образ у сукні з рукавами "бараняча нога"

Фіналістка 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Олександра Мудра – продемонструвала в Instagram свій гарний романтичний аутфіт.

На фото дівчина постала у білій сукні з цікавим червоним принтом і рукавами "бараняча нога" з ґудзиками винного кольору. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру, а відкрита лінія плечей підкреслила тендітність ключиць і красу шиї.

Олександра Мудра/Instagram

Волосся Мудра розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила образ ланцюжком із підвіскою у вигляді квітки.

Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, а подруга Олександри, теж учасниця "Холостяка-12" Марина Голд у сітчастому боді похизувалася пружними сідницями.

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