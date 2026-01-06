Фіналістка "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна без бюстгальтера позувала у новій фотосесії

Анастасія Половинкіна

Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна знялася у пікантній фотосесії і показала кілька знімків в Instagram.

Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери без бюстгальтера. Груди вона прикрила великим білим бантом. На ній також були чорні колготи в сітку і чорні гостроносі босоніжки на шпильках.

Аутфіт Настя доповнила ідеально рівним укладанням, яскравим макіяжем із червоною помадою і довгою моносережкою. Образ вийшов сміливим та ефектним.

«Цього року бажаю всім жити на повну! Палаємо далі — так, щоб світло було видно здалеку! А собі обіцяю не зраджувати себе. Всіх зі святами», — написала дівчина у дописі.

Нагадаємо, Анастасія Половинкіна у червоній сукні від українського бренду за 140 тисяч грн з’явилася на постшоу проєкту.