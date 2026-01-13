ТСН у соціальних мережах

Фіналістка "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна у сукні зі стразами спокусливо позувала на камеру

Анастасія Половинкіна в ефектному вбранні знялася у фотосесії.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна знялася у новому пікантному фотосеті. Найкращі знімки дівчина виклала в Instagram.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Настя постала в ефектній білій сукні, прикрашеній стразами, з галтером, американською проймою та оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими босоніжками на шпильках.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Дівчина спокусливо позувала на камеру, демонструючи гарні форми.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Нагадаємо, у минулій фотосесії Анастасія Половинкіна позувала з величезним бантом замість бюстгальтера.

