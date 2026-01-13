- Дата публікації
Фіналістка "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна у сукні зі стразами спокусливо позувала на камеру
Анастасія Половинкіна в ефектному вбранні знялася у фотосесії.
Фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна знялася у новому пікантному фотосеті. Найкращі знімки дівчина виклала в Instagram.
Настя постала в ефектній білій сукні, прикрашеній стразами, з галтером, американською проймою та оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими босоніжками на шпильках.
Дівчина спокусливо позувала на камеру, демонструючи гарні форми.
Нагадаємо, у минулій фотосесії Анастасія Половинкіна позувала з величезним бантом замість бюстгальтера.