Фіналістка шоу "Холостяк-11" Юлія "Зайка" зізналася, чи був у неї секс з Михайлом Заливакою

Юлія Бельченко вирішила відверто відповісти на питання, яке так цікавить її підписників.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" — дуже відкрита зі своїми підписниками. В Instagram Stories вона часто відповідає на їхні запитання.

І ось, коли Юля вирішила відповідати на чергові запитання фоловерів, один з них запитав, чи був у неї секс з головним героєм "Холостяка-11" Михайлом Заливакою?

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

"Друзі, я розповідала людині про судочки і гречку. Який секс?" — відповіла Бельченко.

Нагадаємо, під час проєкту між Юлею та Михайлом були особливі почуття. Вони завжди багато цілувалися. У них було побачення в СПА з гарячими моментами. Вони одне одного обмазували грязями, а потім змивали її під душем, пристрасно цілуючись і обіймаючись.

Скрін з відео

Скрін з відео

А перед самим фіналом у них було побачення у романтичній обстановці у кімнаті з великим ліжком. Вони спілкувалися, обіймалися і цілувалися. Через ці пікантні моменти шанувальники шоу почали підозрювати, що у Бельченко та Заливака можливо був інтим.

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