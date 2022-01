FKA twigs та ще п'ять зірок, які одягали надто "голі" сукні

На вихідних ми розглядали новий образ колишньої коханої Роберта Паттінсона — Талі Барнетт, відомої під псевдонімом FKA twigs.

Дівчину сфотографували дорогою на вечірку в The Standard, присвяченій випуску її нового мікстейпу "CAPRISONGS", 14 січня 2022 року в Лондоні. Одягнена Талія була дуже сексуально. На ній була прозора сукня, яка обтискала фігуру і просвічувала пікантні частини тіла зірки, зверху вона одягла коротку куртку, а взута була у високі шкіряні гостроносі чоботи на підборах. У Талії був сірий манікюр, кілька каблучок на пальцях, вона зробила собі насичений макіяж, а також одягла масивні золоті сережки у вухах. Довге біле волосся співачки було накручене дрібними кучерями.

FKA twigs / Getty Images

Ми вирішили згадати й інших зірок, які одягали прозорі сукні на світські заходи.

Ріанна

2014 року Ріанна з'явилася на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards у довгій блискучій сукні, створеній дизайнером Адамом Селманом. Вбрання було відвертим і просвічувало груди співачки. Працювало над створенням сукні вісім співробітників ательє, які вручну приклеїли понад 216 тисяч сяючих кристалів Swarovski.

Ріанна / Getty Images

Кейт Мосс

1993 року юна Кейт Мосс обрала для вечірки Look of the Year агенції Elite Model легку сукню-комбінацію, яка просвічувалася під спалахами фотокамер. Але юну Кейт це анітрохи не бентежило.

Кейт Мосс / Getty Images

Меган Фокс

Меган Фокс / Associated Press

Акторка Меган Фокс у прозорій сукні від Mugler відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Barclays Center у Нью-Йорку. Вбрання було повністю всипане стразами, на тонких бретельках і довжини міді. Хоча яка різниця, якою довжиною була сукня, коли її практично не було.

Кендал Дженнер

Кендал Дженнер / Getty Images

Модель Кендалл Дженнер якось відвідала щорічну церемонію вручення премії The Fashion Awards у Лондоні, куди приїхала у золотистій прозорій сукні з високим розрізом та оголеною спиною від Julien Macdonald.

Кендал Дженнер / Getty Images

Белла Хадід

А колега Кендалл – модель Белла Хадід – одного разу одягла прозоре вбрання на вечірку після Victoria's Secret Fashion Show.

Белла Хадід / Getty Images

