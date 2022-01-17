FKA twigs та ще п'ять зірок, які одягали надто "голі" сукні

FKA twigs та ще п'ять зірок, які одягали надто "голі" сукні

На вихідних ми розглядали новий образ колишньої коханої Роберта Паттінсона — Талі Барнетт, відомої під псевдонімом FKA twigs.

Дівчину сфотографували дорогою на вечірку в The Standard, присвяченій випуску її нового мікстейпу "CAPRISONGS", 14 січня 2022 року в Лондоні. Одягнена Талія була дуже сексуально. На ній була прозора сукня, яка обтискала фігуру і просвічувала пікантні частини тіла зірки, зверху вона одягла коротку куртку, а взута була у високі шкіряні гостроносі чоботи на підборах. У Талії був сірий манікюр, кілька каблучок на пальцях, вона зробила собі насичений макіяж, а також одягла масивні золоті сережки у вухах. Довге біле волосся співачки було накручене дрібними кучерями.

FKA twigs / Getty Images

Ми вирішили згадати й інших зірок, які одягали прозорі сукні на світські заходи.

Ріанна

2014 року Ріанна з'явилася на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards у довгій блискучій сукні, створеній дизайнером Адамом Селманом. Вбрання було відвертим і просвічувало груди співачки. Працювало над створенням сукні вісім співробітників ательє, які вручну приклеїли понад 216 тисяч сяючих кристалів Swarovski.

Ріанна / Getty Images

Кейт Мосс

1993 року юна Кейт Мосс обрала для вечірки Look of the Year агенції Elite Model легку сукню-комбінацію, яка просвічувалася під спалахами фотокамер. Але юну Кейт це анітрохи не бентежило.

Кейт Мосс / Getty Images

Меган Фокс

Меган Фокс / Associated Press

Акторка Меган Фокс у прозорій сукні від Mugler відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Barclays Center у Нью-Йорку. Вбрання було повністю всипане стразами, на тонких бретельках і довжини міді. Хоча яка різниця, якою довжиною була сукня, коли її практично не було.

Кендал Дженнер

Кендал Дженнер / Getty Images

Модель Кендалл Дженнер якось відвідала щорічну церемонію вручення премії The Fashion Awards у Лондоні, куди приїхала у золотистій прозорій сукні з високим розрізом та оголеною спиною від Julien Macdonald.

Кендал Дженнер / Getty Images

Белла Хадід

А колега Кендалл – модель Белла Хадід – одного разу одягла прозоре вбрання на вечірку після Victoria's Secret Fashion Show.

Белла Хадід / Getty Images

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