"Флакон вже порожній": Ріанна поскаржилася, що A$AP Rocky таємно користується її косметикою

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

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Ріанна з гумором розповіла про звичку свого коханого A$AP Rocky, яка її явно дратує. Виявилося, що репер регулярно користується її гелем для душу і витрачає його набагато швидше, ніж вона очікує.

38-річна співачка розповіла цю історію в інтерв’ю The Cut на заході, присвяченому запуску нової тональної основи її косметичного бренду Fenty Beauty. За словами зірки, особливо підозріло швидко закінчується гель для душу з ароматом Vanilla Flowers.

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Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

«Щоразу, коли я заходжу в душ, гелю стає менше приблизно на чверть флакона», — розповіла Ріанна.

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Співачка зізналася, що чудово пам’ятає, скільки засобу залишилося у флаконі та де саме він стояв. Однак у якийсь момент флакон виявився порожнім. Ріанна не стала прямо звинувачувати партнера, але дала зрозуміти, що чудово здогадується, хто користується її косметикою.

Зазначимо, Ріанна та A$AP Rocky разом виховують трьох дітей: синів RZA та Райота, а також доньку Рокі Айріш. Нещодавно вона разом із ними позувала в однакових різдвяних піжамах.

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