ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

"Флакон вже порожній": Ріанна поскаржилася, що A$AP Rocky таємно користується її косметикою

Зірка запідозрила коханого в тому, що він регулярно користується її косметикою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ріанна та A$AP Rocky

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Ріанна з гумором розповіла про звичку свого коханого A$AP Rocky, яка її явно дратує. Виявилося, що репер регулярно користується її гелем для душу і витрачає його набагато швидше, ніж вона очікує.

38-річна співачка розповіла цю історію в інтерв’ю The Cut на заході, присвяченому запуску нової тональної основи її косметичного бренду Fenty Beauty. За словами зірки, особливо підозріло швидко закінчується гель для душу з ароматом Vanilla Flowers.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

«Щоразу, коли я заходжу в душ, гелю стає менше приблизно на чверть флакона», — розповіла Ріанна.

Співачка зізналася, що чудово пам’ятає, скільки засобу залишилося у флаконі та де саме він стояв. Однак у якийсь момент флакон виявився порожнім. Ріанна не стала прямо звинувачувати партнера, але дала зрозуміти, що чудово здогадується, хто користується її косметикою.

Зазначимо, Ріанна та A$AP Rocky разом виховують трьох дітей: синів RZA та Райота, а також доньку Рокі Айріш. Нещодавно вона разом із ними позувала в однакових різдвяних піжамах.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie