Флоренс П’ю помітили папараці з бойфрендом: зірки рідко з’являються разом на публіці

Флоренс П’ю / © Getty Images

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Зірку «Дюни» Флоренс П’ю помітили папараці — акторка прогулювалася зі своїм хлопцем, зіркою серіалу «Гострі картузи», Фінном Коулом, у Нью-Йорку. Вони зустрічаються від 2024 року і нещодавно з’явилися чутки, що пара заручилася, які вони не підтвердили і не спростували.

Флоренс продемонструвала світлі джинси, та сіру майку з під якої було помітно яскравий бюстгальтер. Доповнили образ акторки блакитні кросівки, коричнева сумка від Fabrique Monti та кілька прикрас, зокрема годинник від Bvlgari. Тим часом Фінн обрав смугастий денім у поєднанні з білою футболкою з принтом.

Флоренс П’ю з бойфрендом / © Getty Images

Ця її поява на вулиці відбулася після перерви у роботі. Акторка зараз знімається у новому фільмі — приєдналася до акторського складу картини «42,6 року» — майбутнього науково-фантастичного романтичного фільму режисера Майкла Шварца. У фільмі також знімуться Енді Семберг та Аннет Бенінг.

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Під час роботи Флоренс та Енді навіть помітили у Центральному парку Нью-Йорка під час знімань. Акторка стояла на велосипеді Семберга, поки він їхав на ньому парком. Поки що акторка не вказана у касті фільму, але, можливо, її роль просто тримають у секреті.

Енді Семберг та Флоренс П’ю / © Getty Images

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