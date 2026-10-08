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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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583
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Флоренс П’ю продемонструвала ефектний образ у чорній сукні з акцентом на талії

Чорний ансамбль із приталеним силуетом вона поєднала з коштовними прикрасами та яскравим акцентом у макіяжі.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Флоренс П’ю

Флоренс П’ю / © Getty Images

Акторка Флоренс П’ю відвідала світову прем’єру Jaguar Type 01, яка відбулася в Нью-Йорку, де її оголосили першою амбасадоркою бренду. Вона вже є амбасадоркою ювелірного бренду Bvlgari та обличчям аромату Max Mara Le Parfum, а тепер до цього списку додався і Jaguar.

Для заходу вона обрала образ від лондонського бренду Patrick McDowell і зупинилася на вбранні з колекції Fall 2026. Це була довга чорна сукня, яка виграшно підкреслила її фігуру. Верх вбрання являв собою приталений жилет, а низ був довгою атласною спідницею, і вони чудово поєдналися між собою.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю / © Getty Images

Не менш важливим стали інші деталі образу акторки, зокрема макіяж і зачіска. Червона помада на тлі повністю чорного ансамблю стала безпрограшним рішенням та акцентувала увагу на собі, а зібране у складну високу зачіску волосся дозволило зосередити увагу на прикрасах Bvlgari з діамантами у вигляді змій.

Нагадаємо, що нещодавно Флоренс знімалася у новому фільмі. Вона приєдналася до акторського складу картини «42,6 року» — майбутнього науково-фантастичного романтичного фільму режисера Майкла Шварца. У фільмі також знімуться Енді Семберг та Аннет Бенінг.

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