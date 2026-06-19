Флоренс П’ю заскочили за незвичною справою на вулиці у Нью-Йорку

Флоренс П’ю / © Associated Press

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Акторка Флоренс П’ю приєдналася до акторського складу майбутнього фільму «42,6 року» — майбутнього науково-фантастичного романтичного фільму режисера Майкла Шварца. У фільмі також знімуться Енді Семберг та Аннет Бенінг.

Флоренс та Енді помітили у Центральному парку Нью-Йорка під час знімань. Акторка стояла на велосипеді Семберга, поки він їхав на ньому парком. Поки що акторка не вказана у касті фільму, але, можливо, її роль просто тримають у секреті.

Енді Семберг та Флоренс П’ю / © Getty Images

Видання Deadline повідомляє, що фільм розповідає про Бена (якого грає Семберг), який після експериментальної процедури залишає себе кріогенно замороженим на 42,6 року. Герой за сюжетом вирішує відновити зв’язок зі своєю колишньою дівчиною Руті (її грає Аннет Бенінг) і хоча він не постарів ні на день, вона прожила без нього все життя.

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Енді не лише знімається у фільмі, він придумав історію разом із сценаристом Сетом Райссом, а також став продюсером фільму.

Також у Нью-Йорку зараз відбуваються знімання серіалу Count My Lies, у якому з’являться такі актори як Ліндсей Логан, Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.

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