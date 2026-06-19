ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Флоренс П’ю заскочили за незвичною справою на вулиці у Нью-Йорку

Зірку помітили на знімальному майданчику.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Флоренс П’ю

Флоренс П’ю / © Associated Press

Акторка Флоренс П’ю приєдналася до акторського складу майбутнього фільму «42,6 року» — майбутнього науково-фантастичного романтичного фільму режисера Майкла Шварца. У фільмі також знімуться Енді Семберг та Аннет Бенінг.

Флоренс та Енді помітили у Центральному парку Нью-Йорка під час знімань. Акторка стояла на велосипеді Семберга, поки він їхав на ньому парком. Поки що акторка не вказана у касті фільму, але, можливо, її роль просто тримають у секреті.

Енді Семберг та Флоренс П’ю / © Getty Images

Енді Семберг та Флоренс П’ю / © Getty Images

Видання Deadline повідомляє, що фільм розповідає про Бена (якого грає Семберг), який після експериментальної процедури залишає себе кріогенно замороженим на 42,6 року. Герой за сюжетом вирішує відновити зв’язок зі своєю колишньою дівчиною Руті (її грає Аннет Бенінг) і хоча він не постарів ні на день, вона прожила без нього все життя.

Енді не лише знімається у фільмі, він придумав історію разом із сценаристом Сетом Райссом, а також став продюсером фільму.

Також у Нью-Йорку зараз відбуваються знімання серіалу Count My Lies, у якому з’являться такі актори як Ліндсей Логан, Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie