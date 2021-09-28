Фото 18+: Демі Роуз показала свої величезні оголені груди і пишні сідниці

Британська "Кім Кардашян" топлес приймала сонячні ванни на березі Атлантичного океану.

Демі Роуз продовжує поповнювати свій Instagram відвертим контентом. Цього разу красуня опублікувала гарячі світлини з відпочинку, зроблені на пляжі Атлантичного океану.

Позувала Демі без купальника і навіть без бюстгальтера. З одягу на ній були бежеві стринги і спідниця-сітка зі стразами.

Спочатку модель, лежачи на шезлонгу, показала на камеру свої великі груди, які соромливо прикрила однією рукою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Потім Роуз похизувалася ще однієї своєю гордістю — пишними сідницями, які мають дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Свій пляжний сексуальний образ модель доповнила кісками, окулярами, браслетом і персиковим манікюром.

Раніше Демі продемонструвала пишне декольте, виваливши його на стіл.

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