Фото 18+: Демі Роуз показала свої величезні оголені груди і пишні сідниці

Британська "Кім Кардашян" топлес приймала сонячні ванни на березі Атлантичного океану.
Демі Роуз продовжує поповнювати свій Instagram відвертим контентом. Цього разу красуня опублікувала гарячі світлини з відпочинку, зроблені на пляжі Атлантичного океану.
Позувала Демі без купальника і навіть без бюстгальтера. З одягу на ній були бежеві стринги і спідниця-сітка зі стразами.
Спочатку модель, лежачи на шезлонгу, показала на камеру свої великі груди, які соромливо прикрила однією рукою.
Потім Роуз похизувалася ще однієї своєю гордістю — пишними сідницями, які мають дуже спокусливий вигляд.
Свій пляжний сексуальний образ модель доповнила кісками, окулярами, браслетом і персиковим манікюром.
Раніше Демі продемонструвала пишне декольте, виваливши його на стіл.
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