Фото біля дзеркала: Тіна Кунакі позувала в квітчастому бікіні

24-річна дружина Венсана Касселя поділилася кадрами з відпочинку.
У підписі французька модель зазначила, що це кадри-спогади, які були зроблені раніше під час відпустки. Тіна Кунакі заскочена а на світлинах в квітчастому бікіні, який підкреслює її форми, з численними зав'язками на животі.
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Поруч з Тіною позує її подруга. "Дякую за спогади", — пише під фотографіями модель.
Літо — саме час для нових відпускних кадрів. Тіна Кунакі, сподіваємося, ще потішить своїх шанувальників новими барвистими знімками з якогось узбережжя.
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