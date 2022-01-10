Фото помсти: Девід Бекхем сфотографував дружину Вікторію з пікантного ракурсу

Вікторія Бекхем поділилася новою зухвалою фотографією у своєму Instagram.

Кадр, схоже, зроблено на яхті під час відпочинку сім'ї. Вікторія одягнена у короткі чорні шорти з високою посадкою та короткий кроптоп, а також у бейсболку.

Поділившись фотографією у сторіс місіс Бекхем написала, що знімок зробив її чоловік Девід Бекхем. Підписники назвали це фото "знімком помсти" Девіда, адже всі пам'ятають, коли Вікторія опублікувала у себе в блогу пікантне фото чоловіка, з оголеною сідницею, коли чоловік плавав у басейні.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

На Вікі одягнений костюм для тренувань із колекції колаборації її бренду Victoria Beckham із брендом Reebok.

Девід та Вікторія Бекхеми / Instagram Девіда Бекхема

Читайте також: