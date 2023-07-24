Фото з Кардашян та танці з Девідом: Вікторія Бекхем показала, як веселилася після футбольного матчу у Маямі

Вікторія Бекхем разом із чоловіком Девідом та дітьми відвідали матч "Інтер Маямі" проти "Крус Асуль". У поєдинку дебютував Ліонель Мессі.

49-річна дизайнерка обіймалася з 48-річним Девідом Бекхемом на полі після гри, в якій переміг клуб "Інтер Маямі", співвласником якого є Бекхем.

У Instagram Вікторія поділилася знімками із заходу, показала фото з дітьми – 18-річним сином Крузом та 12-річною дочкою Гарпер.

Також у Instagram Вікторії з'явилося кілька фото з Кім Кардашян, яка також була на матчі разом зі своїм старшим сином Сейнтом.

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На знімки потрапили вагітна Серена Вільямс, Марк Ентоні та стиліст по волоссю Вікторії – Кен Павес.

Вікторія приїхала на стадіон у чорному комбінезоні, який доповнила золотим годинником на зап'ясты та червоним манікюром. Волосся дизайнерка розпустила і зробила макіяж підкресливши очі і рожевим блиском губи.

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Кім Кардашян приїжджала на матч у білому кроптопі та блакитних широких джинсах із дірками на колінах. У неї на поясі висіла маленька рожева сумка Chanel, волосся вона зібрала в хвіст і зробила макіяж.

Також Вікторія Бекхем опублікувала кілька кадрів із вечірки, присвяченої перемозі команди, заявивши, що пила вона не так багато, як може здатися на відео.

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