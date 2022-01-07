Фото з Карибів: Елізабет Герлі у пастельному бікіні блиснула сексуальним бюстом

56-річна акторка продемонструвала спокусливе тіло.

Елізабет Герлі поділилася в Instagram архівним знімком, зробленим на Різдво на Карибських островах. Про це акторка повідомила у підписі до світлини:

"Зробила цей кадр під час різдвяних знімань на Карибах, якраз перед тим, як вивихнула свою дурну кісточку. Зараз ще на милицях, лежу на дивані, їм шоколадки і жалію себе".

І поки Герлі лежить удома з травмою ноги, вона згадує, як на курорті у пастельному бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з ланцюжками демонструвала на камеру струнку фігуру та сексуальне декольте.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Раніше Ліз показала фото у відвертій блискучій рожевій мінісукні з напівоголеною спиною від Versace. На нозі у неї був ортез.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

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