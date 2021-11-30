Фото з Кенії: учасниця "Холостяка-11" у купальнику блиснула пишними грудьми

Джессіка Чегі показала знімок зі східної Африки та поділилася враженнями від відпочинку.

Учасниці 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, Розалі Номбре і Даша Ставнича – вирішили влаштувати собі відпочинок в африканській країні – у Кенії. Дівчата поїхали туди за новими емоціями і красивими знімками у купальниках.

Чегі опублікувала знімок, на якому вона позує на катері. Одягнена Джессіка у білий купальник з відвертим вирізом, який оголював частину її пишних грудей, білій сорочці, джинсових мінішортах та солом'яному капелюсі.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джес також поділилася враженнями від країни.

"Кенія - мрія з дитинства, яка здійснилася непередбачувано. На відпочинок ми вирішили поїхати за два дні до точних дат вильоту. Африка, сафарі, тепло, океан та екзотика, що може бути кращим напочатку зимових канікул? Тут розташовано 59 заповідників і національних парків, і декілька ми з дівчатами плануємо відвідати. Ви ж розумієте, жирафи та зебри, які вільно пересувають по сафарі, такі емоції не описати", - написала дівчина.

Раніше Джессіка продемонструвала фігуру в апельсиновому купальнику.

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