Фотографував чоловік: Гайді Клум позувала перед камерою топлес

48-річна німецька модель Гайді Клум знову поділилася з підписниками відвертими фото топлес.

Зірка показала кадри, які зробив її чоловік Том Каулітц. Один із них було зроблено під час відпочинку на грецькому острові Міконос.

"Схід сонця на Міконосі – це так красиво", — підписала кадр Гайді. Зображена зірка топлес, на тлі моря, руками вона прикриває груди і закриває долонями очі. На голові у неї банний рушник і на стегнах теж.

На іншому знімку Клум зображна в самих трусах. Вона позує стоячи біля вікна, спиною до камери, але видно, що модель без бюстгальтера. Мабуть, цей кадр був також зроблений під час відпочинку сім'ї, бо за вікном видніється кілька білих лежаків. Фото авторства Тома Каулітца, який любить фотографувати дружину без одягу.

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