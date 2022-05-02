Французька Elle випустила обкладинку з моделлю, яка втратила обидві ноги

Журнал презентував нову обкладинку, яку присвятив Україні. Прикрасила глянець модель Лорен Вассер, відома як "дівчина із золотими ногами".
Лорен позувала на блакитному тлі, а решта дизайну журналу було виконано жовтими літерами, що символізувало кольори українського прапора. Героїня номера відома тим, що у віці 24 років через токсичний шок, спричинений побічним ефектом використання гігієнічних тампонів, втратила обидві ноги.
Втрата кінцівок не зламала модель і вона продовжила роботу в модній індустрії, а завдяки золотому кольору протезів отримала своє незвичайне прізвисько.
Синдром токсичного шоку – це інтоксикація організму внаслідок гострої бактеріальної інфекції.
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