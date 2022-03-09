Французька співачка вийшла на сцену в українській вишиванці

Таким чином, знаменитість підтримала Україну.

Французька співачка Зазі виступила 8 березня під час телетрансляції "Єдині за Україну" на підтримку нашої держави, яка постраждала після жорстокого вторгнення Росії. Під час концерту було організовано збирання коштів для допомоги.

57-річна Зазі вийшла на сцену в сірих джинсах, черевиках та чорній вишиванці, візерунок на якій був виконаний червоними та білими нитками. На грудях співачка мала маленьку стрічку з прапором України.

Співачка Зазі / Getty Images

Співачка Зазі / Getty Images

Нагадаємо, що раніше свою підтримку нашій країні висловили багато інших знаменитостей, серед яких була Мадонна, Сара Джессіка Паркер, Міла Куніс із чоловіком та багато інших.

Читайте також: