Французький художник представив на благодійному аукціоні синьо-жовтий клатч

Люди з різних сфер висловлюють підтримку нашій країні після того, як 24 лютого Росія без оголошення війни напала на Україну.

У Парижі 10 березня минув благодійний аукціон в Centre Culturel Czech "Мистецтво для України", на якому були представлені різні твори мистецтва та речі від художників та дизайнерів, також там виступили деякі місцеві артисти.

Відзначився під час заходу куратор та візуальний художник Ян Тома, який презентував сумку-клатч у кольорах прапору України. Аксесуар був продовгуватим та із золотистою фурнітурою.

Художник Ян Тома / Getty Images

Нагадаємо, що того ж дня дизайнерка Агата Руїс де ла Прада та співак Омар Монтес вийшли на подіум після показу Agatha Ruiz De La Prada fashion show на Тижні моди в Мадриді з українським прапором в руках.

Agatha Ruiz De La Prada fashion show / Getty Images

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