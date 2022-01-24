Французький модельєр Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років

Французький модельєр Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років

Він був легендарним модельєром, який створював неймовірні вбрання і одягав найзнаменитіших і найрозкішніших жінок у всьому світі.

Французький модельєр, фотограф, засновник Дому моди Mugler Тьєррі Мюглер помер у віці 73 роки. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у соцмережах.

"Ми з глибоким смутком повідомляємо вам про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай душа його спочиває з миром", — йдеться в тексті.

Як повідомив агентству France-Presse представник кутюр'є Жан-Батіст Ружо, смерть модельєра настала внаслідок природних причин, оскільки багато років він хворів на СНІД.

Тьєррі Мюглер / Associated Press

Тьєррі Мюглер / Associated Press

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