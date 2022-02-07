Французький шик: "Дівчина Бонда" Леа Сейду в маскулінному образі на червоній доріжці

Образ зірки був простим, але стильним та ідеально підходив під її нову коротку стрижку.

"Дівчина Бонда" 36-річна французька акторка Леа Сейду обрала для червоної доріжки нестандартний образ – сірий маскулінний штанний костюм. Вбрання складалося з подовженого двобортного блейзера та штанів зі стрілками. Доповнили образ чорний топ, туфлі-човники та золотий ланцюжок на шиї.

Леа Сейду / Getty Images

Зірка Бондіани обрала це вбрання для традиційного обіду, організованого номінантам премії "Сезар". Лауреати будуть оголошені на урочистій церемонії 25 лютого, а Леа у списку претендентів на "Найкращу жіночу роль" за свою роботу у картині "Суперзірка".

Читайте також: