- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Франко-конголезька співачка у прозорій спідниці блиснула мереживними стрингами
Артистка Theodora своїм провокаційним образом опинилася у центрі уваги вечірки.
Франко-конголезька співачка Theodora відвідала афтепаті церемонії вручення премії «Греммі» від Universal Music Group, яке відбулося у Лос-Анджелесі.
Дівчина привернула увагу своїм провокаційним аутфітом. Зірка була одягнена в екстравагантний світлий смугастий жакет із рюшами, під яким не було бюстгальтера, і в білу мереживну спідницю з пишним фатиновим низом, оздобленим воланами у дрібний червоний горошок. У цьому вбранні Theodora виблискувала білими мереживними стрингами.
У неї був яскравий артмакіяж, зачіска, прикрашена великим білим бантом, і французький манікюр із декором. У вухах у співачки були великі срібні сережки-люстри, у пупку — пірсинг, а на руках — широкий срібний браслет і каблучка з камінням.