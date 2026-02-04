ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
191
1 хв

Франко-конголезька співачка у прозорій спідниці блиснула мереживними стрингами

Артистка Theodora своїм провокаційним образом опинилася у центрі уваги вечірки.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Theodora

Theodora / © Getty Images

Франко-конголезька співачка Theodora відвідала афтепаті церемонії вручення премії «Греммі» від Universal Music Group, яке відбулося у Лос-Анджелесі.

Дівчина привернула увагу своїм провокаційним аутфітом. Зірка була одягнена в екстравагантний світлий смугастий жакет із рюшами, під яким не було бюстгальтера, і в білу мереживну спідницю з пишним фатиновим низом, оздобленим воланами у дрібний червоний горошок. У цьому вбранні Theodora виблискувала білими мереживними стрингами.

Theodora / © Getty Images

Theodora / © Getty Images

У неї був яскравий артмакіяж, зачіска, прикрашена великим білим бантом, і французький манікюр із декором. У вухах у співачки були великі срібні сережки-люстри, у пупку — пірсинг, а на руках — широкий срібний браслет і каблучка з камінням.

