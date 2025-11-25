Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен перебуває на останніх місяцях вагітності — зовсім скоро вона вперше стане мамою. Батько дитини — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара. Як і багато інших селебріті, моделі з чоловіком вирішили закарбувати важливу подію в житті і влаштувати традиційну «вагітну» фотосесію.

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Фріда позувала в джинсах і білій сорочці, одягненій на голе тіло, а Томмі — джинсах і білій футболці.

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Фріда Аасен позувала в спідній білизні.