"Fuck You, Путін": співачка Марія Бурмака висловилася в ефірі BBC Breakfast і тепер її цитує весь світ

Співачка Марія Бурмака дала інтерв'ю на BBC Breakfast та розповіла про те, що відбувається в Україні.

Марія розповіла ведучому Дену Вокеру про поточну ситуацію і про ті неприпустимі злочини проти українського народу, які вчиняє Путін. В ефірі українська артистка не стрималася і сказала Володимиру Путіну "Fuck You" під час телеінтерв'ю у прямому ефірі. Цей фрагмент можна побачити тут.

Бурмака також розповіла, що з вікна своєї квартири, розташованої в самому центрі Києва, вона співала гімн України.

"Гімн України дуже важливий для всіх українців, а я музикант, і я вирішила взяти свій підсилювач, відкрити вікно та заспівати на райони. Мій будинок стоїть на одному з пагорбів, і цей гімн чують усі райони", — сказала Марія.

Марія також розповіла, що зі свого вікна вона могла бачити, як російські війська бомблять меморіал жертвам Голокосту у Києві.

"Я плачу і не хочу, щоб хтось бачив, що я плачу, тому що я маю бути сильною, але це фашизм. Я прошу весь світ допомогти нам і підтримати нас, ви повинні знати, який тут жах", — каже співачка.

Марія залишається у Києві та каже, що нікуди не планує їхати з рідного міста. "Я зараз залишаюся тут, я хочу залишитися тут, багато людей їдуть з України, але... я не бігтиму з рідного міста, це мій дім, і я хочу бути тут, у серці Києва, і співати для свого народу, і, можливо, я знову співатиму з цього вікна мій національний гімн. Я хочу сказати Путіну, ти вбивця, ти агресор, Україна ніколи не була проти Росії. Як кажуть наші солдати: "Та пішов ти".

Ведучий Ден Вокер опублікував пост у своєму твітері. "Яке задоволення поговорити з Марією Бурмакою в прямому ефірі #BBCBReakfast з Києва цього ранку. Мені довелося вибачитися за слова в кінці, але це не означає, що ви не можете співпереживати і розуміти глибини почуттів, і я думаю, що 99% людей це розуміють. Дякую за всі повідомлення", — написав ведучий.

What a treat to talk to Maria Burmaka on #BBCBreakfast live from Kyiv this morning.



Я хотів, щоб аналітика на кінець, але ні, що не може бути empathise і піддається глибині віри і думати 99% людей, які думають, що.



Для вас всі messages. — Dan Walker (@mrdanwalker) 2 березня 2022

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