Гангстерський серіал "МакМафія" не продовжили на другий сезон через вторгнення Росії в Україну

Гангстерський серіал "МакМафія" не продовжили на другий сезон через вторгнення Росії в Україну

Британський телевізійний серіал "МакМафія", який був спільним виробництвом телекомпаній BBC і AMC, більше не виходитиме в ефір.

Попри те, що рейтинг цього шоу на IMDb 7.7, телекомпанії вирішили відмовитись від його виробництва. Річ у тому, що сюжет серіалу розповідає про російську мафію і також у ньому знялися російські актори Марія Шукшина та Олексій Серебряков. Раніше виробництво було відкладено через коронавірус, але через розпочату Росією війну в Україні, цю гангстерську драму вирішили на телебачення не повертати.

"Драма не прославляє насильство або корупцію, насправді вона намагається підкреслити жахливі наслідки, що виникли після розпаду Радянського Союзу. Але, враховуючи, що йдеться про вбивць і олігархів, це все ще недоречне шоу в нинішніх умовах", — сказало джерело The Sun.

Нагадаємо, що раніше видання Variety повідомило, що Netflix зупиняє роботу у Росії у зв'язку з подіями навколо України. Сервіс також відмовився показувати 20 російських телеканалів.

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