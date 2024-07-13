Гарна білявка: американська акторка у прозорому топі блиснула сексуальними грудьми

Джої Кінг привернула до себе увагу пікантним луком.

Акторка Джої Кінг взяла участь у шоу "Watch What Happen Live" у Нью-Йорку. Папараці зазнімкували зірку, коли вона підходила до студії.

Для своєї появи в ефірі Джої обрала пікантний образ від бренду Patrizia Pepe. На ній був екстравагантний рожево-чорний бюстгальтер і рожевий прозорий топ із високою горловиною, крізь який вона блиснула сексуальними грудьми.

Джої Кінг / Фото: Getty Images

Верх Кінг скомбінувала зі спідницею на затин кольору марсала і червоними босоніжками на шпильках від Santoni.

Аутфіт Джої доповнила укладанням із мокрим ефектом, макіяжем із акцентом на очах, елегантними сережками від бренду Simone та золотими каблучками.

Нагадаємо, Джої Кінг відвідала показ Анни Вінтур Vogue World у Париж у білій сукні від Givenchy, оздобленій сріблястими кристалами та хутром.

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