Гарна Настя Каменських похизувалася патріотичною футболкою

Настя Каменських опублікувала в Instagram коротке відео, яким хоче підбадьорити підписників у цей нелегкий для нас час.

На відео співачка постала у білій футболці із вишитим на ній червоним написом з торочкою – Ukraine. Настя спочатку закриває його руками, а потім демонструє під мелодію "I made in Ukraine".

Свій аутфіт вона доповнила фірмовими об'ємними кучерями і AR-ефектом із синьо-жовтими прапорами на щоках.

"Я українка і це моя суперсила", - підписала ролик Каменських.

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