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Гарна пара: Джордж та Амаль Клуні відвідали вручення престижної нагороди у Вашингтоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Гарна пара: Джордж та Амаль Клуні відвідали вручення престижної нагороди у Вашингтоні

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Подружжя традиційно вийшли на червону доріжку разом.

Минулими вихідними у США, у Вашингтоні, відбулася церемонія вручення Премії Центру Кеннеді. Це щорічна премія, що вручається особам, які займаються виконавським мистецтвом, за їхній внесок у розвиток американської культури. Вона вручається від 1978 року у грудні і зазвичай у присутності президента США, а сама церемонія завершується галаконцертом в Оперному театрі Кеннеді-центру.

Джордж Клуні на церемонії з іншими лауреатами / © Associated Press
Джордж Клуні на церемонії з іншими лауреатами / Фото: Associated Press

Одним із лауреатів цього року став актор, режисер, продюсер та правозахисник Джордж Клуні. На захід він прибув зі своєю дружиною — відомою адвокаткою Амаль Клуні.

Джордж для церемонії одягнув класичний чорний смокінг із краваткою-метеликом та білою сорочкою. На шиї у нього була одягнена райдужна стрічка – це логотип церемонії, що символізує спектр багатьох навичок у межах виконавського мистецтва. Амаль ж сяяла на червоній доріжці в приголомшливій приталеній сукні від Valentino з опущеною лінією плеча. Лук вона доповнила елегантним укладанням, прикрасами та клатчем.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press
Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Раніше відбулася галавечеря, також присвячена цьому заходу. Тоді на Амаль була розкішна довга сукня зі шлейфом.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press
Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
234
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