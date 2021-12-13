Гарна пара: Метью МакКонагі відвідав прем'єру з дружиною Камілою

Подружжя відвідало захід у Каліфорнії.

Метью МакКонагі та його дружина Каміла Алвес відвідали прем'єру мультфільму "Співай 2", яка відбулася у Лос-Анджелесі, у Грецькому театрі. Актор озвучив у мультфільмі одного з головних персонажів – коалу Бастера Муна.

Для червоної доріжки актор одягнув коричневий костюм-трійку, чорну шовкову сорочку та чорні черевики. Волосся Метью зачесав назад. А ось Каміла одягла довгу сукню ніжно-кремового кольору з американською проймою. Вбрання було виконане з тонкого шифону з оборками та мало асиметричний поділ, образ вона доповнила великими сережками у вухах, макіяжем у нюдовій гамі та прозорими туфлями, а волосся зібрала у хвіст.

Каміла Алвес та Метью МакКонагі / Getty Images

Також захід відвідали й інші актори, серед яких були: Скарлетт Йоганссон, Боно, Різ Візерспун з дочкою, Голзі та Торі Келлі.

Скарлетт Йоганссон / Getty Images

Різ Візерспун / Getty Images

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