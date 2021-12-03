Гарна пара: Нікі Гілтон відвідала церемонію разом із чоловіком-мільярдером

Сестра Періс Гілтон продемонструвала елегантне вбрання на заході.

Нікі Гілтон активно веде своє світське життя, адже за останні кілька тижнів відвідала не один захід, де демонструвала розкішні вбрання, взуття та дорогі прикраси. 2 грудня знаменитість знову вийшла у світ, але цього разу з чоловіком — банкіром і підприємцем Джеймсом Ротшильдом.

Пара відвідала церемонію вручення нагороди Woman Of Leadership Award, яка відбулася у Вашингтоні. Нікі одягла на захід головний тренд року – оксамитовий штанний костюм із шовковими лацканами, який доповнила шовковим топом у білизняному стилі та клатчем із квіткою.

Волосся Гілтон було укладене у строгу вечірню зачіску, а на обличчі візажисти зробили їй ніжний макіяж. Також у своїй вечірній ансамбль вона додала ювелірні прикраси – діамантове кольє та сережки-пусети.

Нікі Гілтон з чоловіком / Getty Images

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