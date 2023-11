Гарна пара: подружжя Бегаті Прінслу і Адам Левін вийшли разом у світ і розсекретили стать третьої дитини

Подружжя Бегаті Прінслу та Адам Левін разом відвідали захід у Нью-Йорку 3 листопада — 38-му щорічну церемонію введення до Зали слави рок-н-ролу. Це масштабне музичне шоу, під час якого музиканти одержують заслужене визнання від експертів музичної індустрії.

Цього року серед тих, чиї імена з'являться в Залі слави рок-н-ролу, будуть: співачки Кейт Буш та Шеріл Кроу, реп-діва Міссі Елліотт, реп-метал-гурт Rage Against the Machine, чоловічий вокальний гурт The Spinners, а також музиканти Джордж Майкл та Віллі Нельсон.

Бегаті та Адам цього року були просто серед гостей заходу і вийшли на червону доріжку для фото. Модель одягла чорну сукню, яку доповнила поясом із золотою пряжкою, шкіряними чоботями і вкороченою косухою з вишивкою на рукавах. Макіяж вона зробила з чорними стрілками та коричневою помадою. Адам цього разу з'явився у сірому пальті, джинсовій сорочці та чорних штанах.

Бігати Прінслу та Адам Левін / Фото: Associated Press

Також цього тижня Бехаті приєдналася до акторок Сарі Райт Олсен і Терези Палмер у їхньому подкасті The Mother Daze, щоб обговорити народження своїх дітей: дочок Джіо Грейс та Дасті Роуз, а також третю дитину, яка народилася в січні цього року. Як виявилось, у пари народився син. Адам перерізав малюкові пуповину, а народилася дитина на 10 днів пізніше за встановлений термін. Також сім'я переїхала до Санта-Барбари, штат Каліфорнія, повідомляє видання People.

Читайте також:

Образи моделі Бегаті Прінслу (8 фото)