Гарна Розі Гантінгтон-Вайтлі у прозорій сукні блиснула спідньою білизною на Тижні моди у Парижі

35-річна модель у спокусливому луку сходила на фешншоу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ бренду Saint Laurent сезону осінь-зима 2023-2024, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Там модель з'явилася у пікантному аутфіті. Вона одягла бордову трикотажну сукню максі, крізь яку просвічувалася спідня білизна. Декольте Розі мало привабливий вигляд.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Зверху Гантінгтон-Вайтлі одягла темно-бордову шкірянку з весняної колекції 2023 року Saint Laurent. Взула вона босоніжки в тон вбрання.

Модель розпустила волосся, нафарбувала губи коричневою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а пальці – діамантовими каблучками. Білі манікюр і педикюр завершив аутфіт.

Нагадаємо, фешншоу відвідала також Зої Кравіц, яка з'явилася в асиметричній мінісукні з одним довгим рукавом і оборками у зоні декольте, яку вона поєднала із щільними колготами з ефектом латексного блиску.

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