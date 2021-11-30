Гарні та закохані: Ромео Бекхем з Мією Ріган вийшли на червону доріжку

19-річний син Вікторії та Девіда Бекхем – Ромео – став частіше з'являтися у світському суспільстві. Вчора ввечері хлопець приїхав разом зі своєю коханою до Королівського Альберт-холу.

Там відбулася церемонія вручення нагород Fashion Awards 2021, яку відвідала пара. Ромео був у костюмі у стилі мілітарі чорного кольору, білій сорочці та з чорною краваткою. Він взув шкіряні туфлі, образ хлопця доповнювали сережки у вухах, браслет на зап'ясті та кілька каблучок на пальцях.

Ромео Бекхем / Associated Press

Міа Ріган сяяла в чорній сукні від Proenza Schouler з декольте до пупка. У дівчини скромного розміру груди, тому сукня не мала вульгарний вигляд. Вбрання було довжини міді і з торочками на подолі, Міа обрала його на платформі прокату і доповнила жовтим атласним клатчем теж з торочками від Jimmy Choo та босоніжками на платформі та підборах. Також на шиї у дівчини було гарне намисто з каменів, а на зап'ясті незвичайної форми браслет. Волосся було зібрано в пучок, на обличчі був макіяж в нейтральних відтінках, а у вухах сережки.

Ромео Бекхем та Міа Ріган / Associated Press

Церемонію також відвідали багато моделей: Адріана Ліма, Ельза Госк, Сталла Максвелл, Вінні Гарлоу та інші, а ось Девід та Вікторія Бекхеми там помічені не були.

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