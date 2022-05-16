Гарний жест підтримки: співачка з'явилася на Billboard Music Awards з аксесуарами у кольорах українського прапора

Гарний жест підтримки: співачка з'явилася на Billboard Music Awards з аксесуарами у кольорах українського прапора

Зірки з усього світу підтримують Україну, з'являючись на публіці у нашій символіці та вбраннях від українських брендів. Цього разу солідарність висловила американська знаменитість.

Американська кантрі-співачка Лейні Вілсон відвідала церемонію Billboard Music Awards, яка відбулася 15 травня у Лас-Вегасі. Зірка з'явилася перед камерами в гарному образі, в якому поєднала жакет із квітковим принтом, сірі штани-кльош і том зі стразами.

Особливу увагу привернули у цьому образі дві величезні квітки на плечі у знаменитості, які були виконані у синьому та ніжно-жовтому кольорах. Мабуть, таким гарним жестом зірка вирішила висловити свою підтримку нашій країні.

Лейні Вілсон / Фото: Associated Press

Лейні Вілсон / Фото: Associated Press

Але це не єдиний випадок, коли знаменитості висловлюють підтримку нашій країні. Цього тижня в Торонто відбулася церемонія JUNO Awards 2022. Співачка Еллі також з'явилася на червоній доріжці в ансамблі в кольорах українського прапора.

Канадська співачка Еллі / Фото: Getty Images

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