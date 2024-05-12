Гарно провела час: Кара Делевіль закінчила бал Met Gala без туфель

Британська модель та акторка Кара Делевіль відвідала цього року Met Gala, а її вбрання готувала для заходу модельєрка Стелла Маккартні. Вбрання дівчини нагадувало лицарський обладунок, але тільки виконаний не з металу, а 500 камінців.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Її вбрання складалося з топу з каптуром, а також довгої білої спідниці з високим посадженням, яку прикрашало драпування та довгий шлейф. Доповнювали цей вечірній лук Кари макіяж, прикраси на руках та сумочка.

Також на ній були туфлі від Aquazzura зі стразами і на високих підборах, але, схоже, взуття було не дуже зручним, оскільки Кара на вечірці їх зняла і просто носила в руках. Як вона це робила зазнімкували фотографи.

Кара Делевінь та Ед Ширан / Фото: Getty Images

Якийсь час її туфлі в руках носив Ед Ширан — британський співак, який теж був на цьому заході і якого також готувала в ньому Стелла Маккартні.

Ед Ширан з туфлями Кари Делевінь у руках / Фото: Getty Images

Як створювалося вбрання дівчини бренд Stella McCartney показали в Instagram.

Також конфуз трапився зі співачкою Камілою Кабельо на Met Gala, оскільки її підвело взуття. Невдало підібрані босоніжки трохи зіпсували ефектність її образу.

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