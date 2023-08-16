Гарно старіє: пластичний хірург розповів, які "уколи краси" робила Сара Джессіка Паркер

За словами експерта, зірка протягом багатьох років робить профілактичні процедури, тож тому має такий гарний вигляд у 58 років.

Від моменту виходу серіалу "Секс і місто" минуло 25 років. Всі ці роки акторка Сара Джесіка Паркер була у центрі уваги, адже роль у серіалі принесла їй світову славу, визнання та статки. Через 17 років після завершення проєкту, його було вирішено продовжити і так з'явився серіал "І просто так…", в якому знову з'явилися три улюблені героїні серіалу — Кері, Міранда та Шарлотта.

Крістін Девід, Синтія Ніксон, Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Акторка далеко за 50 років і ясна річ, що вік помітний на їхніх обличчях, і це, звичайно ж, абсолютно нормально, але за словами пластичного хірурга Річарда Вестрайха, всі ці жінки застосовували так звані "уколи краси". В ексклюзивному інтерв'ю The US Sun він розповів, що акторки протягом багатьох років робили профілактичні процедури.

"У четвірки не було значного прогресування віку, тому це може свідчити про те, що вони постійно використовують ботокс та філери. Ці зірки не чекали, поки все обвисне, щоб їм довелося робити велику хірургічну операцію".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також він зазначив, що не думає, що головна зірка шоу – Сара Джесіка Паркер – робила серйозні процедури.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

"Я не думаю, що Сарі Джессіці Паркер робили будь-які операції. Я навіть не думаю, що вона сильно зловживає ботоксом, і є деякі припущення, що у неї міг бути наповнювач для губ. Я думаю, що вона добре старіє, і на насправді вона не має проблем з в'ялістю шкіри чи тонни глибоких зморшок. Можливо, вона проводить підтримувальне лікування, зокрема лазери для догляду за шкірою".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також лікар зазначив, що подібні процедури зірки "Сексу і міста" не були надто дорогим і протягом останніх 20 років акторка витрачала близько 4000 доларів на рік.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто із сучасних монарших осіб змінював зовнішність і робив "уколи молодості".

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